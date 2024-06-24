"Boromir kimdir?" ve "Boromir neden öldü?" soruları, seriyi yeniden keşfeden veya ilk kez tanışan hayranlar tarafından sıkça merak ediliyor. Gelin, Gondor'un cesur savaşçısı Boromir'in hikayesine ve trajik sonuna yakından bakalım.

BOROMİR KİMDİR?

Boromir, J.R.R. Tolkien'in hayalî Orta Dünya evreninde Gondor'un Vekilharcı Denethor'un büyük oğludur. Babası Gondor Vekilharcı ve lordu Denethor, annesi ise Dol Amroth prensi Adrahil’in kızı Finduilas’tır. Kendinden beş yaş küçük bir kardeşi olan Faramir ile birlikte büyüyen Boromir, Dunedain soyundandır ve ismi yüksek elfçede "inançlı mücevher" anlamına gelir.

Boromir, Minas Tirith'in komutanı olarak şehrini Sauron'un güçlerinden koruma konusunda büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle Osgiliath'ta, kardeşi Faramir'in Mordor'un saldırılarına karşı direnişine yardım ederken Cadı Kral’ın ordularını yenmiş ve Cadı Kral’ı Mordor’a geri püskürtmüştür.

Osgiliath zaferinden sonra, Boromir rüyalarında yüzük taşıyıcısı, Tek Yüzük ve Isildur’un varisi ile ilgili şifreler görmeye başlar. Bu rüyaların peşinden giderek sorularına yanıt bulmak amacıyla Minas Tirith’ten ayrılıp Ayrıkvadi’ye, Elrond’u görmeye gitmeye karar verir. Çünkü rüyaları, halkını tehdit eden Tek Yüzük ile ilgilidir ve gerektiğinde bu yüzüğü Minas Tirith’e getirmeye hazırdır.

YÜZÜK KARDEŞLİĞİ'NDEKİ ROLÜ

Ayrıkvadi'ye ulaştığında, Elrond onu Yüzük Kardeşliği toplantısına davet eder. Boromir, Yüzük'ün kullanılması gerektiğini savunur, ancak konsey Yüzük'ün yok edilmesine karar verir ve Yüzük Kardeşliği, Yüzük'ü Hüküm Dağı'nda yok etmek üzere yola çıkar.

Yüzük Kardeşliği, Caradhras Dağı'ndaki Kızılboynuz Geçidi'nden geçmeye çalışır. Burada, Boromir ve Aragorn hobbitleri taşımak ve yolu açmakla görevlidirler. Geçidi geçemeyince, Gimli'nin önerisiyle Moria Madenleri'ne girerler ve burada goblinlerin saldırısına uğrarlar. Gandalf, Balrog ile karşılaştığında, Boromir ve Aragorn Gandalf’a yardıma koşmak ister ancak Gandalf, köprüyü yıkarak Balrog ile birlikte uçuruma düşer ve diğerlerini korur.

Boromir ve diğerleri, Aragorn'un liderliğinde Lothlórien Ormanı'na gelirler. Burada elfler Haldir, Rumil ve Orophin ile birlikte Moria goblinlerini tuzağa düşürüp alt ederler. Elfler, Kardeşlik’i Galadriel ve Celeborn’un krallığına götürür. Galadriel, Boromir'e altın bir kemer hediye eder ve kafileye nehir yolculuğu için kayıklar verir. Amon Hen’de konaklarlar.

Boromir, halkının tek kurtuluş yolunun Tek Yüzük'ün Minas Tirith'e getirilmesi olduğuna inanır. Amon Hen’de Frodo’dan yüzüğü ödünç ister ve onu yüzüğü Minas Tirith’e getirmesi için ikna etmeye çalışır. Frodo reddedince, Boromir sinirlenir ve yüzüğü almaya çalışır. Frodo, yüzüğü takarak kaçar.

BOROMİR NEDEN ÖLDÜ?

O sırada uruk-hai saldırısına uğrayan Yüzük Kardeşliği, Merry ve Pippin’e yardıma koşar. Parth Galen yakınlarında uruklar, yüzüğü hobbitlerden almak için saldırır, oysa Frodo ve Sam, yüzüğü yok etmek için Mordor’a doğru yola çıkmıştır.

Boromir, Gondor'un borusunu yardım umuduyla çalar. Frodo ve Sam, Mordor'a gitmeye karar verirken, Legolas ve Gimli uzakta orklarla savaşıyordur, Aragorn ise Frodo ve Sam'i aramaktadır. Boromir, uruklarla savaşırken birçok düşmanı öldürür ancak Lurtz liderliğindeki uruklar onu ok yağmuruna tutarak ağır şekilde yaralar. Boromir, bir ağaca yaslanarak Merry ve Pippin'in kaçırılışını izlemek zorunda kalır.

Aragorn geldiğinde Boromir ölmek üzeredir. Boromir, Aragorn’a Gondor'u kurtarma ve hobbitleri kurtarma sözü verdirir. Boromir’in yüzüğü almaya çalıştığını ama pişman olduğunu öğrenen Aragorn, bunu sır olarak saklar. Legolas ve Gimli geldiğinde Boromir ölmüştür. Aragorn, Legolas ve Gimli; Boromir’in kahramanlığına yakışır bir cenaze töreni düzenlemek ister ancak vakitleri yoktur. Boromir’i Lothlórien’de aldıkları elf kayıklarından birine yatırırlar. Kılıcı, kalkanı, borusu ve altın kemeriyle birlikte öldürdüğü orklarin miğferlerini ayaklarının dibine koyarak Boromir'i, Üçüncü Çağ 26 Şubat 3019'da Anduin Nehri'ne bırakırlar.

Daha sonra Faramir, aynı ayın 29’unda Boromir’in cenaze kayığını nehirde sürüklenirken görür. Boromir'in borusunu babasına kara haberi vermek için alır, ancak kayığı bırakır. Söylenir ki, Boromir’in cenaze kayığı Anduin’den denize kavuşmuştur.