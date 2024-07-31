Suskun bir toplumda gezinir olduk
Korkmadan haykıran dil gerek bize
Bir çırpıda suçsuz garibi yolduk 
Hayırlar işleyen el gerek bize

Politika çizdik köşeyi döndük
Çıkar için yanlış kağnıya bindik
Sakal sıvazladık haince sindik 
Yaka toplayacak kol gerek bize

Zalimler durmadan pusu kuruyor
Temiz yüreklere hançer vuruyor
Haksızlar haklıdan hesap soruyor
Adalete giden yol gerek bize

Çıkıp meydanlarda nutuk atanlar
Sermaye çoğaltıp servet katanlar
Bölücü teröre ışık tutanlar
Sağlam tutunacak dal gerek bize

Aşık İdris hesap soran oldu mu 
Hain karşısında duran oldu mu 
Kalleşin sırtından vuran oldu mu
Bileği kuvvetli el gerek bize