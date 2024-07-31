Suskun bir toplumda gezinir olduk

Korkmadan haykıran dil gerek bize

Bir çırpıda suçsuz garibi yolduk

Hayırlar işleyen el gerek bize

Politika çizdik köşeyi döndük

Çıkar için yanlış kağnıya bindik

Sakal sıvazladık haince sindik

Yaka toplayacak kol gerek bize

Zalimler durmadan pusu kuruyor

Temiz yüreklere hançer vuruyor

Haksızlar haklıdan hesap soruyor

Adalete giden yol gerek bize

Çıkıp meydanlarda nutuk atanlar

Sermaye çoğaltıp servet katanlar

Bölücü teröre ışık tutanlar

Sağlam tutunacak dal gerek bize

Aşık İdris hesap soran oldu mu

Hain karşısında duran oldu mu

Kalleşin sırtından vuran oldu mu

Bileği kuvvetli el gerek bize