Son zamanlardan artan SMS dolandırıcılığı vakaları, çoğunlukla vatandaşların banka hesaplarını hedef alıyor.

Aciliyet ve korku içeren ifadelerle gönderilen sahte mesajlar, kullanıcıları sahte internet sayfalarına yönlendirerek kişisel ve finansal bilgileri ele geçiriyor.

Mesajlardaki bağlantılara tıklayan kişiler, farkında olmadan tüm banka bilgilerini dolandırıcılara teslim edebiliyor.

Panik Olmayın!

Dolandırıcılar, genellikle “hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi”, “güvenlik güncellemesi yapmanız gerekiyor” veya “ödeme alım işleminiz başarısız oldu” gibi ifadeler kullanarak kullanıcıları panikletiyor. Mesaj içindeki bağlantıya tıklayan kişiler, tıpkı bankaların resmi web sitelerine benzeyen sahte sayfalara yönlendiriliyor.

Banka Hesabınızı Kontrol Edin

Bazı yöntemlerde ise bağlantıya tıklamak, telefona zararlı yazılımların yüklenmesine neden oluyor. Bu yazılımlar sayesinde dolandırıcılar, cihazdaki tüm verilere erişim sağlayabiliyor ve mobil bankacılık uygulamalarını ele geçirerek hesapları kısa sürede boşaltabiliyor.

Bu Durum Karşısında Ne Yapmak Gerekiyor?

Uzmanlar, hiçbir şekilde SMS veya e-posta ile gönderilen bağlantılara tıklanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Bankacılık işlemleri mutlaka bankaların resmi mobil uygulamaları veya web siteleri üzerinden yapılmalı. Şüpheli bir mesaj alındığında, doğrudan bankayla iletişime geçmek, zararlı yazılımlardan korunmak için telefon güvenlik ayarlarını güncel tutmak ve spam filtrelerini etkinleştirmek büyük önem taşıyor.

Dolandırıcılık yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiği günümüzde, tek bir tıklamanın tüm birikiminizi yok edebileceğini unutmamak gerekiyor.