Günlük yürüyüş alışkanlığı üzerine yapılan araştırmalar devam ediyor. Kimi uzmanlara göre günlük 10 bin adım atılması gerekirken kimilerine göre günde 7 bin adım atmanın yeterli olabileceği belirtiliyor.

Günlük adım sayısında küçük bir artış bile kalp hastalığı, bunama ve kanser riskini azaltabilir

Yüzde 47’lik Düşüş

Yürüyüşün çeşitli sağlık sorunlarını nasıl etkileyebileceğini anlamak için günlük adım sayısı ile çeşitli sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen 57 çalışmadan elde edilen verileri analiz etti. Ekip, 23 Temmuz'da Lancet Public Health dergisinde yayımlanan rapora göre, günde yalnızca 2.000 adım atan kişilerle karşılaştırıldığında, 7.000 adım atan kişilerin birkaç yıl içinde herhangi bir nedenden ölüm riskine yüzde 47'lik bir düşüş gözlemledi.

Bilim İnsanlarına Göre

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. “10 bin adım” hedefinin 1960’lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.