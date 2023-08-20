Düşündüklerimi duyduklarımı

Aklıma geleni bir bilebilsem

Gizleyip gönlüme koyduklarımı

Saklıda olanı bir bile bilsem

Diyebilsem gidip geldiklerimi

Olaylardan ibret aldıklarımı

Dost bellediğimi bildiklerimi

Akrebi yılanı bir bilebilsem

Bu bedenki taşır sırlar ağacı

Seven sevdiğine olur duacı

Dilinde tatlılık içinde acı

Yüzüme güleni bir bilebilsem

Kalite herkeste ayrıdır yeri

Kedinin ağzına verdik ciğeri

Bir adım ileri üç adım geri

Filanı felanı bir bilebilsem

Bakıyorum bu el bizim el gibi

Gülü kokmaz neden bizim gül gibi

Sazındaki telde bizim tel gibi

Yabanı çalanı bir bilebilsem

Doğru yazarımda tersten okunur

Çakallarda birbirinden yakınır

Söylesemde zülfü yare dokunur

Yıkımı talanı bir bilebilsem

Şu dillerim konuşmaktan yılmasa

Siyasiler kinci haber salmasa

Keşke kelimeler aciz kalmasa

İçime dolanı bir bilebilsem

Aşık İdris şiştim yırtılacağım

Kantara çıkıpta tartılacağım

Öyle rahatlayıp kurtulacağım

Geriye kalanı bir bilebilsem