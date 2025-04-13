Dostum horlama insanı

Çünkü bende bir insanım

Ayrı olsa da lisanım

Çünkü bende bir insanım

Alan yapan satan insan

Ebem dedem atam insan

Kilemdeki yatan insan

Çünkü bende bir insanım

Hak Adem’de Adem insan

Ehli beyti madem insan

Havva ana Adem insan

Çünkü bende bir insanım

Şahı Merdan Ali insan

Hacı Bektaş Veli insan

Ol MUHAMMET nebi insan

Çünkü bende bir insanım

Konya da gel der Mevlana

İlimle dol der Mevlana

İslam ile gül der Mevlana

Çünkü bende bir insanım

Yunus Tabdukun izinden

Tanırlar doğru sözünden

Gülmek eksilmez yüzünden

Çünkü bende bir insanım

Kıblem Kâbe’m yönüm insan

Rahman rahim dinim insan

Kuran yazmış ünüm insan

İdris bende bir insanım