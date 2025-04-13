Dostum horlama insanı
Çünkü bende bir insanım
Ayrı olsa da lisanım
Çünkü bende bir insanım
Alan yapan satan insan
Ebem dedem atam insan
Kilemdeki yatan insan
Çünkü bende bir insanım
Hak Adem’de Adem insan
Ehli beyti madem insan
Havva ana Adem insan
Çünkü bende bir insanım
Şahı Merdan Ali insan
Hacı Bektaş Veli insan
Ol MUHAMMET nebi insan
Çünkü bende bir insanım
Konya da gel der Mevlana
İlimle dol der Mevlana
İslam ile gül der Mevlana
Çünkü bende bir insanım
Yunus Tabdukun izinden
Tanırlar doğru sözünden
Gülmek eksilmez yüzünden
Çünkü bende bir insanım
Kıblem Kâbe’m yönüm insan
Rahman rahim dinim insan
Kuran yazmış ünüm insan
İdris bende bir insanım