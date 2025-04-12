Yeminimiz vardı seninle benim
Böyle yarı yolda koymak var mıydı?
Soyunda kalleşlik var mıydı senin?
Ettiğin yeminden caymak var mıydı?
Sen zevk alıyorsun acılarımdan
Küsmüşüm hayata bakarım yandan
Ne istedin söyle duygularımdan
Seven güzel kalbi oymak var mıydı?
Hani söz vermiştin neden bitirdin
Mutsuzluğu bana yoldaş getirdin
Canımı bedenden söküp götürdün
Ölümsüz sevgiye kıymak var mıydı?
Düşmanı güldürdün dostu ağlattın
Sen İdris’i keder gölüne attın
Bilmiyorum kimin sözünü tuttun
Şeytanın emrine uymak var mıydı?