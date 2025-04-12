Yeminimiz vardı seninle benim

Böyle yarı yolda koymak var mıydı?

Soyunda kalleşlik var mıydı senin?

Ettiğin yeminden caymak var mıydı?

Sen zevk alıyorsun acılarımdan

Küsmüşüm hayata bakarım yandan

Ne istedin söyle duygularımdan

Seven güzel kalbi oymak var mıydı?

Hani söz vermiştin neden bitirdin

Mutsuzluğu bana yoldaş getirdin

Canımı bedenden söküp götürdün

Ölümsüz sevgiye kıymak var mıydı?

Düşmanı güldürdün dostu ağlattın

Sen İdris’i keder gölüne attın

Bilmiyorum kimin sözünü tuttun

Şeytanın emrine uymak var mıydı?