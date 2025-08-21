Pazar Esnafına Ziyaret

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozkurt, ziyarette esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

Bozkurt yaptığı açıklamada, “Gönül sohbeti ve sıcacık muhabbetle her zamanki gibi çok güzel bir gün geçirdik. Pazarcı esnafımızın taleplerini dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmek bizim görevimiz. Allah bereketini artırsın, yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında pazarın düzeni ve hijyen koşulları da değerlendirilirken Bozkurt, hem vatandaşların hem esnafın memnuniyetini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti.

Bozkurt, bu tür ziyaretlerin düzenli olarak devam edeceğini ve pazar esnafıyla vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.