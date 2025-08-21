297 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi” kapsamında, Yozgat’ta baraj, göl ve göletlere toplam 297 bin 750 yavru sazan bırakıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Amasya Yedikır Su Ürünleri İstasyonu’ndan teslim aldıkları yavru sazanları, il genelinde 17 su kaynağına dağıttı.

Sazan balıkları Sorgun, Sarıkaya, Saraykent, Boğazlıyan, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerindeki baraj, göl ve göletlere bırakıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, balıklandırma çalışmaları ile su ürünleri stoklarının artırılmasının amaçlandığını belirterek, vatandaşlara sürdürülebilir avcılık uyarısında bulundu.

Şentürk, “Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için, bırakılan yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını siz balıkçılarımız ve halkımızdan bekliyoruz. İlimizde balık üretimi her yıl artmaktadır.

Vatandaşlarımızdan isteğimiz, avcılık kurallarına uyarak balıkçılık yapmalarıdır. Müdürlüğümüz olarak avlanma konusunda denetimlerimiz sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Şentürk, dağıtım yapılan su kaynakları ve bırakılan balık adetleri şu şekilde sıraladı: “Sorgun: Doğankent 10 bin, Küçük Taşlık 50 bin, Erkekli 20 bin, Gevrek 10 bin. Sarıkaya: Akbenli 10 bin, Karahallı 10 bin, Baraklı 10 bin. Saraykent: Altınsu 20 bin, Divanlı 20 bin. Boğazlıyan: Yenipazar 20 bin, Ömerli 10 bin, Uzunlu 40 bin, Oğulcuk 10 bin. Aydıncık: Kösrelik 25 bin, Kazankaya 10 bin. Akdağmadeni: Çalışkan 12 bin 750, Akçakışla 10 bin.”