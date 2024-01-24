Açıklamaya göre, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde olan adayların sınıflandırma sonuçları, 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Bu tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen adaylar, yeniden başvuru yapamayacaklar.
Aralık ayına kadar askerlik başvurularını tamamlayan adaylar, bedelli askerlik yerlerini elektronik ortamda e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Bu sayede adaylar, bedelli askerlik süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI VE ÖĞRENME YOLLARI
Bedelli askerlik sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru doğrultusunda e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaparak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ VE SEVK TARİHLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre, bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için geçerli olacak. Ayrıca, bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
Adaylar, bu tarihler aracılığıyla sevk planlamalarını takip edebilirler.Kaynak: Haber Merkezi