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Açıklamaya göre, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde olan adayların sınıflandırma sonuçları, 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Bu tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen adaylar, yeniden başvuru yapamayacaklar.

Aralık ayına kadar askerlik başvurularını tamamlayan adaylar, bedelli askerlik yerlerini elektronik ortamda e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Bu sayede adaylar, bedelli askerlik süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI VE ÖĞRENME YOLLARI

Bedelli askerlik sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru doğrultusunda e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaparak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ VE SEVK TARİHLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre, bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için geçerli olacak. Ayrıca, bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Adaylar, bu tarihler aracılığıyla sevk planlamalarını takip edebilirler.