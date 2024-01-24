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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Yozgat Ticaret Borsası personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Yozgat Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, personele afet anında yapılması gerekenler konusundan bilgilendirdi.

Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

Afet farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini söyleyen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Türkekul, eğitimi verer etti.