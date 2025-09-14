Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, “Hafta sonu demeden, Boğazlıyan’ımız için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sürdüğü süreçte belediye ekiplerine de teşekkür eden Başkan Coşar, “Bu süreçte emek veren mesai arkadaşlarımıza ve tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde Boğazlıyan halkına daha iyi hizmet sunabiliyoruz” dedi.

Başkan Coşar’nın açıklamaları, Boğazlıyan Belediyesi’nin hizmet odaklı yaklaşımını ve ilçe halkının yaşam kalitesini artırma hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.