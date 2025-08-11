Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi, emekli öğretmen Nazmi Şimşek, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yalova’da vefat eden Şimşek’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Nazmi Şimşek Kimdir Ve Nerelidir?

1945 yılında dünyaya gelen Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli Köyü’nde başladı. Kardeşi Mehmet Şimşek’in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman’daki farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

Uzun yıllar eğitim camiasında hizmet veren Şimşek, 1988 yılında “Yılın Öğretmeni” seçildi. Bu ödülü, o dönem Batman Belediye Başkanı olan eski öğrencisi Ataullah Hamidi’nin elinden aldı.

Nazmi Şimşek Neden Öldü? Cenaze Namazı Ne Zaman?

Yalova’da yaşamını yitiren Nazmi Şimşek’in cenaze töreniyle ilgili detaylar, aile tarafından paylaşılacak. Ölüm nedeni konusunda ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.