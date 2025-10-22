Bağımsız vekil olarak sürdürdüğü siyasi hayatına bugün itibarıyla resmen nokta koyan Dikbayır, CHP'ye katıldı.

Ümit Dikbayır, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ümit Dikbayır, 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaşadığı öne sürülen gerilimlerin ardından partiden ihraç edilmişti. Ümit Dikbayır, bağımsız vekil olarak sürdürdüğü siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edecek.

Ümit Dikbayır Kimdir

Ümit Dikbayır, 1968'de Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeliği, İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmüş olup, 27. Dönem ve 28. Dönem Sakarya Milletvekiliği yapmıştır. Halen Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Neden İhraç Edilmişti?

5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti'den Meral Akşener'in ailesinin ve özel kalem müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını incelettiği iddiasının kamuoyunda gündeme gelmesinden sonra genel başkan sevkiyle partiden ihraç edilmiştir.

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır, CHP’ye katılmasının ardından merak konusu oldu. Bağımsız vekil olarak sürdürdüğü siyasi hayatına bugün itibarıyla resmen nokta koyan Dikbayır, CHP'ye katıldı. Peki, Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır nereli ve kaç yaşında?

CHP'ye Katıldı

Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.