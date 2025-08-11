Asıl adı Deniz Servan Narin olan fenomen, motosiklet sürerken çektiği videolarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Özellikle yüksek hız ve adrenalin dolu sürüş videolarıyla tanınan Narin, bazı takipçilerinden kural ihlali eleştirileri alsa da, Instagram’da 1.8 milyona yakın takipçiye sahipti.

Neden Öldü?

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.