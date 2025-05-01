İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Alpsakarya, müzik tutkusunun izinden giderek Ankara’ya taşındı ve burada sanat hayatına ilk adımlarını attı.

Alpsakarya, beste çalışmalarına yoğunlaşarak özellikle klavyeli çalgılar ve İspanyol gitar eşliğinde eserler üretmeye başladı. Yedi yıl boyunca Ankara Radyosu’nda görev aldı; aynı zamanda kendi adını taşıyan bir orkestra kurarak başkentteki gece kulüpleri ve gazinolarda sahne aldı.

İlk evliliğini ünlü sanatçı Neşe Karaböcek ile gerçekleştiren Alpsakarya’nın bu birliktelikten Alper adını verdiği bir oğlu oldu. Çift, Temmuz 1974’te yollarını ayırdı. Aynı yıl İstanbul’a taşınan Alpsakarya, Türk müzik endüstrisinde büyük bir dönüşüm başlatacak Elenor Plak’ı kurdu.

Kurucusu olduğu plak şirketi, Neşe Karaböcek'in "Niyet / Hatıralar" adlı 45’lik plağı ile ilk prodüksiyonunu gerçekleştirdi. Devamında "Aşk ve Gurur", "Demiyom mu?", "Boşvermişim", "Günahkâr Oldum", "Nerden Bilirsin" gibi pek çok unutulmaz şarkıya hem yapımcı hem de besteci kimliğiyle imza attı.

Alpsakarya, 1975 yılında ikinci evliliğini Gülden Karaböcek ile yaptı. Bu evlilikten 1979 doğumlu Alpay isimli bir erkek çocuk sahibi oldu. Aynı zamanda Gülden Karaböcek’in “Dilek Taşı”, “Gülden Fırtınası”, “Müzik ve Ben” gibi albümlerinin yapımcılığını üstlendi ve albümlerdeki pek çok eserin söz ve müziğini bizzat hazırladı.

1984 yılında Müslüm Gürses’in ikonik “Yaranamadım” albümünü yayımlayan Alpsakarya, Ferdi Tayfur’un “Çeşme” ve “Derbeder” plakları ile sanatçının müzik kariyerinde dönüm noktaları yarattı. Tayfur’a bu projelerle Altın Plak ödülleri kazandırdı.

1990’lı yıllarda Aslı Hünel ve Alper Önal gibi isimleri müzik dünyasına kazandıran Alpsakarya; Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Seda Sayan, Nur Ertürk, Hilal Özdemir ve Ayşe Tunalı gibi pek çok sanatçının da prodüktörlüğünü üstlendi.

Üçüncü evliliğini sinema oyuncusu Nilgün Saraylı ile yapan sanatçının bu evlilikten Atilla Can adında bir oğlu oldu.

Müzik sektöründeki aktif rolünü plak şirketini Muhteşem Candan’a devrettikten sonra da sürdüren Alpsakarya, kendi stüdyosunda yeni sesler üzerinde çalışmayı sürdürdü. Beste ve yapımcılık anlamında arkasında yüzlerce eser bırakan sanatçı, 3 Kasım 2008 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetti.

Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Gönül Yazar, Bülent Ersoy gibi Türk müziğinin zirvesindeki isimlerin unutulmaz eserlerinde büyük pay sahibi oldu. Sessiz fakat etkili katkılarıyla Türkiye’nin müzik hafızasında ölümsüzleşti.