Bu Benim Stilim Yarışmasıyla meşhur olan güzel oyuncu zaman zaman Hakan Sabancı Ve Sabancı ailesi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelirken Sabancı Ailesinin aldığı uzaklaştırma kararına uymayıp ceza almıştı.

Aygün Aydın Kimdir, Kaç Yaşında?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol aldı.

Hangi Okulda Okudu?

Aygün Aydın, eğitim hayatına İstanbul’da başlayarak Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Beykent Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde öğrenim gördü ve 2017 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme bölümüne kaydoldu. Ancak, 2019 yılında İşletme bölümünü tamamlamadan okulu terk etti.

Kariyer Yolculuğu

Modellik

Aygün Aydın, kariyerine Neşe Erberk Ajansı’na bağlı olarak modellik yaparak başlayıp. Fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Aydın, bu alanda ilk adımlarını attı ve daha sonra ekran projelerine yöneldi.

Oyunculuk ve Müzik

Oyunculuk ve müzik eğitimi alan Aydın, ilk olarak 2014 yılında şarkıcı Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” adlı klibinde rol alarak ekranlarda izleyicilere göründü. 2015 yılında Show TV’de Ebru Akel’in sunduğu “Bu Tarz Benim” yarışmasına katıldı ve iddialı tarzıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı. Bu program, onun magazin dünyasında adını duyurmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında “İnadına Aşk” dizisiyle adım atan Aydın, sonraki yıllarda birçok popüler yapımda yer aldı. Rol aldığı projeler şunlardır:

2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Yüksek Sosyete, Aşk Laftan Anlamaz, İlişki Durumu: Karışık, Kaçın Kurası

2017: Bizim Hikaye, Hayat Sırları, Baba Candır

2018: Trilece (sinema filmi), Yasak Elma, Elimi Bırakma, Ufak Tefek Cinayetler, Kayhan, Yuvamdaki Düşman

2019: Benim Tatlı Yalanım

2020: Bay Yanlış (Şebnem karakteri), Menajerimi Ara (Özlem karakteri)

2021: Kırmızı Oda

Aygün Aydın Hakan Sabancı ilişkisi

Hakan Sabancı ile flörtleşmesi sonrası gündemden düşmeyen Aygün Aydın o dönem her bulduğu fırsatta Hakan Sabancı ve ailesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak gündemde tutunmayı başardı. Aynı zamanda sosyal medya hesabından ultrason fotoğrafı paylaşarak o çocuğun Hakan Sabancı’dan olduğunu savundu. Sabancı Ailesi son çare olarak uzaklaştırma kararı aldırsa da Aydın bu karara uymayarak hapis cezası aldı.

Aygün Aydın’ın Yeni Sevgilisi Kim?

Aygün Aydın geçtiğimiz yıl DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldığını bir sosyal medya platformundan duyurmuştu.