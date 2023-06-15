Adı kadriyedir asil soyludur
Ömür boyu birlik kalamadım ben
Tertemiz yetişmiş güzel huyludur
Şu hayattan bir tat alamadım ben
Sen öldükten sonra derdim bitmiyor
Hayalin karşımdan bir an gitmiyor
Haktan emir geldi gücüm yetmiyor
Sensizliğe çare bulamadım ben
Bir meyve vermedi kırıldı dalın
Siyaha boyandı yeşilin alın
Yüklendi tabuta gidiyor salın
O gün bugün hala gülemedim ben
Adını kızıma koydum bilesin
Gün görmedin ahretinde gülesin
Mahşerde Habibe komşu olasın
Varlığın nimetmiş bilemedim ben
Satılmışı oğlun gibi büyüttün
Her gün ninni söyleyerek uyuttun
Yirmi üç yıl geçti burnumda tüttün
Mevladan mutsuzluk dilemedim ben
Çocukluk yıllarım gözümde tüttü
Sevdiğim kadriye bırakıp gitti
Sonradan evlendim umudum bitti
Süründüm bir yere gelemedim ben
Hayat tezğahında sevgi işledim
Bedelini çile ile eşledim
Yaşadığım o günleri düşledim
Hala hatırımdan silemedim ben
Evde huzur hasta sokakta dirlik
İçine kapandı susuyor erlik
Anlayış kalmadı revaşta şerlik
Sevgisi içimde bölemedim ben
Aşık oldum mor çiçeğin rengine
Yükseklerden inemedim engine
Şahini koyamam karga dengine
Ferhat gibi dağlar delemedim ben
Haftalar aylarım yıl sona erdi
Kurudu bağımda gül sona erdi
Yolculuk başladı yol sona erdi
Sevgi ırmağından dolamadım ben
Bahçe neye yarar bağ neye yarar
Arılar kovanda balını sorar
Sensizlik gün günü hep beni yorar
Yuvamda huzurlu olamadım ben
Bakışı belliydi demek son hali
Yalnız kalacaksın diyordu dili
Ölürken son defa uzandı eli
O an ağlamışım gülemedim ben
Turan koca sevgi özü kalacak
Aklında iki çift sözü kalacak
Bu yara gecsede izi kalacak
Bir türlü kalbimden silemedim ben