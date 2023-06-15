Adı kadriyedir asil soyludur
Ömür boyu birlik kalamadım ben 
Tertemiz yetişmiş güzel huyludur
Şu hayattan bir tat alamadım ben 

Sen öldükten sonra derdim bitmiyor
Hayalin karşımdan bir an gitmiyor
Haktan emir geldi gücüm yetmiyor
Sensizliğe çare bulamadım ben 

Bir meyve vermedi kırıldı dalın
Siyaha boyandı yeşilin alın
Yüklendi tabuta gidiyor salın
O gün bugün hala gülemedim ben 

Adını kızıma koydum bilesin
Gün görmedin ahretinde gülesin
Mahşerde Habibe komşu olasın
Varlığın nimetmiş bilemedim ben 

Satılmışı oğlun gibi büyüttün
Her gün ninni söyleyerek uyuttun
Yirmi üç yıl geçti burnumda tüttün
Mevladan mutsuzluk dilemedim ben 

Çocukluk yıllarım gözümde tüttü
Sevdiğim kadriye bırakıp gitti
Sonradan evlendim umudum bitti
Süründüm bir yere gelemedim ben 

Hayat tezğahında sevgi işledim
Bedelini çile ile eşledim
Yaşadığım o günleri düşledim
Hala hatırımdan silemedim ben 

Evde huzur hasta sokakta dirlik
İçine kapandı susuyor erlik
Anlayış kalmadı revaşta şerlik
Sevgisi içimde bölemedim ben 

Aşık oldum mor çiçeğin rengine
Yükseklerden inemedim engine
Şahini koyamam karga dengine
Ferhat gibi dağlar delemedim ben 

Haftalar aylarım yıl sona erdi
Kurudu bağımda gül sona erdi
Yolculuk başladı yol sona erdi
Sevgi ırmağından dolamadım ben 

Bahçe neye yarar bağ neye yarar
Arılar kovanda balını sorar
Sensizlik gün günü hep beni yorar
Yuvamda huzurlu olamadım ben 

Bakışı belliydi demek son hali
Yalnız kalacaksın diyordu dili
Ölürken son defa uzandı eli
O an ağlamışım gülemedim ben 

Turan koca sevgi özü kalacak
Aklında iki çift sözü kalacak 
Bu yara gecsede izi kalacak
Bir türlü kalbimden silemedim ben