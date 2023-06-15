Adı kadriyedir asil soyludur

Ömür boyu birlik kalamadım ben

Tertemiz yetişmiş güzel huyludur

Şu hayattan bir tat alamadım ben

Sen öldükten sonra derdim bitmiyor

Hayalin karşımdan bir an gitmiyor

Haktan emir geldi gücüm yetmiyor

Sensizliğe çare bulamadım ben

Bir meyve vermedi kırıldı dalın

Siyaha boyandı yeşilin alın

Yüklendi tabuta gidiyor salın

O gün bugün hala gülemedim ben

Adını kızıma koydum bilesin

Gün görmedin ahretinde gülesin

Mahşerde Habibe komşu olasın

Varlığın nimetmiş bilemedim ben

Satılmışı oğlun gibi büyüttün

Her gün ninni söyleyerek uyuttun

Yirmi üç yıl geçti burnumda tüttün

Mevladan mutsuzluk dilemedim ben

Çocukluk yıllarım gözümde tüttü

Sevdiğim kadriye bırakıp gitti

Sonradan evlendim umudum bitti

Süründüm bir yere gelemedim ben

Hayat tezğahında sevgi işledim

Bedelini çile ile eşledim

Yaşadığım o günleri düşledim

Hala hatırımdan silemedim ben

Evde huzur hasta sokakta dirlik

İçine kapandı susuyor erlik

Anlayış kalmadı revaşta şerlik

Sevgisi içimde bölemedim ben

Aşık oldum mor çiçeğin rengine

Yükseklerden inemedim engine

Şahini koyamam karga dengine

Ferhat gibi dağlar delemedim ben

Haftalar aylarım yıl sona erdi

Kurudu bağımda gül sona erdi

Yolculuk başladı yol sona erdi

Sevgi ırmağından dolamadım ben

Bahçe neye yarar bağ neye yarar

Arılar kovanda balını sorar

Sensizlik gün günü hep beni yorar

Yuvamda huzurlu olamadım ben

Bakışı belliydi demek son hali

Yalnız kalacaksın diyordu dili

Ölürken son defa uzandı eli

O an ağlamışım gülemedim ben

Turan koca sevgi özü kalacak

Aklında iki çift sözü kalacak

Bu yara gecsede izi kalacak

Bir türlü kalbimden silemedim ben