Asena Tuğal Kimdir

Asena Tuğal, 28 Ağustos 1984 günü İstanbul’da gözlerini dünyaya açtı. 1,75 m boyunda ve Başak burcu. Aslen İstanbullu olan Tuğal, Boğaziçi’nin boğucu yaz sıcağında doğmuş. Ailesi hakkında pek fazla detay paylaşmıyor, ama çocukluğunu şehrin hareketli ritminde geçirdiği belli. Spor tutkusu erken yaşlarda ortaya çıkmış. Kürek branşında uluslararası dereceler almış, taekwondoda siyah kuşağa yükselmiş. Hatta milli takıma kadar yükselmiş.

Özel hayatında ise mutluluk 2018’de kapıyı çalmış. Üç yıllık bir ilişki sonrası, oyuncu Şahin Irmak ile evlendi. Çiftin henüz çocukları yok.

Asena Tuğal Eğitimi

Asena Tuğal, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri alanında çift anadal yaparak tamamlamış. Kimya alanında TÜBİTAK Genç Bilim Adamı Ödülü almış. Boğaziçi’nin disiplinli ortamı, Tuğal’ı sadece akademik değil, hayatta da hazır hale getirmiş. Oyunculuk atölyelerine katılmış, 35.5 Oyunculuk Atöyesi’nde kendini geliştirmiş.

Asena Tuğal Kariyeri

Asena Tuğal, kariyerine 2000’de adım atmış. Henüz lise çağındayken TGRT’de haber muhabiri olmuş. Sonra Kanal D ve Show TV gibi kanallarda çalışmış. Altı yıl kamera arkasında ter dökmüş, haberlerin nabzını tutmuş. Bir dönem Star TV’de sunuculuk yapmış, hatta İtalya’da Rai Uno’da programlar sunmuş.

2006 yılı onun için dönüm noktası olmuş. Güzellik yarışması Miss Turkey’de dördüncü olmuş. Miss International’da ise “Miss Smile” ödülüne layık görülmüş. Güzellik yarışmaları, sporcu fiziğiyle birleşince dikkat çekmiş. Bu başarıdan sonra oyunculuk kapısı da aralanmış. 2008’de “Akasya Durağı” ile ekrana ilk adımını atmış.

“Ömre Bedel”, “Öğretmen Kemal”, “Filinta” ve “Kertenkele: Yeniden Doğuş” gibi yapımlarda rol almış. 2019 yılında “Afili Aşk” dizisinde Hülya karakteriyle romantik komedi alanında da kendisini gösterdi. 2022’de “Erkek Severse” dizisinde de Işıl Egemen rolüyle kamera karşısına geçti. 2024’de Kanal D’nin sevilen yapımı “Arka Sokaklar” dizisinde bir kaç bölüm Ebru karakterine de hayat verdi.

Asena Tuğal’ın Rol Aldığı Yapımlar

Yakında – Zihnime Bir Bilet

2024 – Arka Sokaklar (Ebru) (Dizi)

2024 – Dünya Malı: Eksi Bir (Sinema filmi)

2022 – Erkek Severse (Işıl) (İnternet dizisi)

2021 – Masumiyet (Banu Kaya) (Dizi)

2019-2020 – Afili Aşk (Hülya Yiğiter) (Dizi)

2017 – Ein Fisch Namens Liebe (Sinema filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Seda Sancak) (Dizi)

2016 – Kertenkele: Yeniden Doğuş (Zeynep Şanlı / Zehra Şanlı / Maskeli Kız) (Dizi)

2015-2016 – Filinta (Tabibe Leyla) (Dizi)

2013 – Mahmut ile Meryem (Sinema filmi)

2013 – Tozlu Yollar (Vildan) (Dizi)

2013 – Aldırma Gönül (Nefise)

2010 – Öğretmen Kemal (Nehir)

2009 – Ömre Bedel (Hande)

2008 – Akasya Durağı (Ezgi)