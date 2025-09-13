Kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan Yıldız, kan bağışı çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık bir ay devam edecek olana kampanyaya herkesi davet eden Dr. Yıldız, Yaklaşık 12 günlük süreçte 600 ünite kan topladıklarını belirtti.

Dr. Yıldız, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Kanın bir gün değil her gün ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Yaz aylarında azalan kan stoklarını arttırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir ay süreli kan bağışı kampanyası yapılacaktır" dedi.

Kan bağışının önemine işaret eden Yıldız, "Genelde başımıza gelmediği zaman aklımıza gelmeyen bir konu. Düzenli olarak bağışlandığı zaman stoklarımızda her zaman kan bulunacaktır. İhtiyaç duyulduğunda da hastaların ihtiyacı kadar kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, bağışçıların bir kısmının düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu, bir kısmının ise ihtiyaç olduğunda kan bağışı yaptığını söyledi.

Düzenli olarak yılda 2 defa kan bağışında bulunulması gerektiğini aktaran Yıldız, "Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışı yapabilir. Düzenli şekilde yılda 2 defa yapıldığı zaman bu ihtiyacı karşılamış oluyoruz. Kan bağışlarımızı ötelemeden vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her bir kan bağışı, hayat kurtaran bir iyilik hareketidir. Kan bağışı tırımız, 1 Eylül’den itibaren bu güne kadar 600 ünite kan toplayarak hastaya umut olmuştur” şeklinde konuştu.

Düzenli kan bağışının sağlık açısından önemine de dikkat çeken Yıldız, “Kan, tek kaynağı insan olan ve sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir unsurdur. Bu nedenle vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Eylül sonuna kadar Cumhuriyet Meydanı’ndaki tırımızda bağış kabul etmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Yıldız, kampanyaya destek veren tüm gönüllülere, sağlık çalışanlarına ve Kızılay ekibine teşekkür ederek, “Kızılay olarak her zaman milletimizin yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada şefkat elimizi uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.