Geçmişte dizel yakıt, benzinli alternatife göre oldukça ekonomik bir seçenekti. Hem litre fiyatı daha düşüktü hem de dizel motorlar daha az yakıt tüketiyordu. Bu avantajlar, kullanıcıları dizel araçlara yönlendirmişti. Ancak son yıllarda dengeler değişti.

Artık benzin ve motorin fiyatları neredeyse aynı. Buna ek olarak, dünya genelinde çevreci politikaların ön plana çıkması, dizel motorlu araçları ortadan kaldırmaya başladı. Birçok ülke, dizel araçların yüksek emisyon oranları nedeniyle bu araçları yasaklama kararı aldı veya tarih verdi. Hatta birkaç yıl içinde bazı Avrupa şehirlerine dizel araçla giriş mümkün olmayacak.

Durum böyle olunca otomobil üreticileri de dizel motor geliştirme yatırımlarını askıya aldı. Gündemdeki en büyük endişelerden biri ise dizel araçlara özel ek vergilerin gelmesi. Avrupa'da bazı ülkeler bu konuyu ciddi ciddi tartışırken, Türkiye’nin de bu furyaya katılması olası görünüyor. Malum, vergi konusunda oldukça yaratıcı bir ülkeyiz.

Tüm bu gelişmeler, dizel otomobil sahiplerini harekete geçirdi. Henüz resmi bir karar alınmamış olsa da, değer kaybı yaşamadan araçlarını satmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Yayınlanan raporlar, ikinci el dizel araç satışlarının son dönemde önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koyuyor.