Sosyal Medyada Gündem Olan Egemen Bağış Kimdir

23 Nisan 1970 yılından Bingöl’de dünyaya geldi. Aslen Siirtli olan Bağış, anne adı Güler, baba adı Abdullah’tır. Babası 1974 – 1979 yılları arası Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Türk siyasetçi kariyerine 2002 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 2009 yılında da AB ile tam üyelik görüşmeleri yürütmek üzere devlet bakanı ve baş müzakereci oldu.

Bağış, daha öncelerinde AK Parti dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmıştır. Genel başkan yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2019'da da Çekya büyükelçiliğine atanmıştır.

Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gören ve Cuma günü hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un cenazesinde yaşanan olay gündem oldu.

Törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bağış’ın özel hayatına dair bilgilerin bulunmadığı gündeme kariyer hayatına dair bilgilerin olduğu bilinmektedir.