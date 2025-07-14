İlanlar KPSS şartı aranmaksızın yayımlanırken, Yozgat dahil 81 ilde çok sayıda iş fırsatı vatandaşları bekliyor.

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanları; hizmet, sanayi ve turizm sektörlerinde yoğunluk kazanırken, farklı eğitim düzeylerinden adaylara yönelik çok sayıda pozisyon açıldı.

YOZGAT’TA HANGİ POZİSYONLARDA ALIM VAR?

Yozgat genelinde özellikle tarım, üretim ve hizmet sektörlerinde istihdam fırsatları öne çıkıyor. Kentte açılan ilanlar arasında şu meslek grupları dikkat çekiyor:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)

Şoför (Servis ve Yük Taşımacılığı)

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Büro Memuru

Depo Elemanı

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İŞKUR’un açıklamasına göre, sadece büyük şehirler değil; Yozgat gibi Anadolu şehirleri de alım sürecinde aktif rol üstleniyor. Tarım ve hayvancılığa dayalı iş gücü ihtiyacı, bölgedeki istihdam hareketliliğini artırıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR’un çevrim içi sistemi üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay. Adaylar, İŞKUR’un resmî internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden “İş Arayan” girişiyle ilanlara ulaşabiliyor.

Başvuru adımları:

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın (Üye değilseniz, "Üye Ol" sekmesinden kayıt oluşturun).

“Açık İş İlanları” sekmesini tıklayın.

İl (örneğin: Yozgat), sektör ve pozisyon gibi filtreleme seçeneklerini kullanarak uygun ilanları listeleyin.

Başvuru yapmak istediğiniz ilanı seçerek “Başvur” butonuna tıklayın.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Her pozisyon için özel şartlar farklılık gösterebilir. Ancak genel şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Pozisyona uygun eğitim, sertifika ya da deneyime sahip olmak

Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak

Görevini yerine getirmeye engel sağlık sorunu bulunmamak