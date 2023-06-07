İçimdeki duygularım

Anlatamam anlaşılmaz

Derindedir kaygılarım

Anlatamam anlaşılmaz

Gah toprakta gah taştayım

Dertlerimle savaştayım

Sona dursam ilk baştayım

Anlatamam anlaşılmaz

Açım ama tok gibiyim

Varım ama yok gibiyim

Azım ama çok gibiyim

Anlatamam anlaşılmaz



Bir gündüzüm bir geceyim

Bu hayatta bir heceyim

Çözülmemiş bilmeceyim

Anlatamam anlaşılmaz

İçim ırmak gibi çağlar

Onun suyu kalbim dağlar

Yüzüm güler içim ağlar

Anlatamam anlaşılmaz

Aşık İdris gir yasına

Tutun Hakkın asasına

Ustasından başkasına

Anlatamam anlaşılmaz