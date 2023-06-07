İçimdeki duygularım
Anlatamam anlaşılmaz
Derindedir kaygılarım
Anlatamam anlaşılmaz
Gah toprakta gah taştayım
Dertlerimle savaştayım
Sona dursam ilk baştayım
Anlatamam anlaşılmaz
Açım ama tok gibiyim
Varım ama yok gibiyim
Azım ama çok gibiyim
Anlatamam anlaşılmaz
Bir gündüzüm bir geceyim
Bu hayatta bir heceyim
Çözülmemiş bilmeceyim
Anlatamam anlaşılmaz
İçim ırmak gibi çağlar
Onun suyu kalbim dağlar
Yüzüm güler içim ağlar
Anlatamam anlaşılmaz
Aşık İdris gir yasına
Tutun Hakkın asasına
Ustasından başkasına
Anlatamam anlaşılmaz