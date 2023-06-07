İçimdeki duygularım 
Anlatamam anlaşılmaz 
Derindedir kaygılarım 
Anlatamam anlaşılmaz 

Gah toprakta gah taştayım 
Dertlerimle savaştayım 
Sona dursam ilk baştayım 
Anlatamam anlaşılmaz 

Açım ama tok gibiyim 
Varım ama yok gibiyim 
Azım ama çok gibiyim 
Anlatamam anlaşılmaz
 
Bir gündüzüm bir geceyim 
Bu hayatta bir heceyim 
Çözülmemiş bilmeceyim 
Anlatamam anlaşılmaz 

İçim ırmak gibi çağlar 
Onun suyu kalbim dağlar 
Yüzüm güler içim ağlar 
Anlatamam anlaşılmaz 

Aşık İdris gir yasına 
Tutun Hakkın asasına 
Ustasından başkasına 
Anlatamam anlaşılmaz 