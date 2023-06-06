Gitti bizi anlat bu memlekete
Bak senin  atan de o bizi tanır
Sorarsa tabidir hangi millete
Bağrında yatande o bizi tanır

Ta orta asyadan kopupta gelen
Toprağın  namusun kıymetin bilen
Canını veripte yolunda ölen
Düşmana çatan de o bizi tanır

Sefillikten tembellikten ar eden
Malazgirtte meydanları dar eden
Bu anadoluyu bize yar eden
Yurduna katan de o bizi tanır

Türklük gururuyla kendin bulunca
İslam ahlak fazileti alınca 
Üç kıtaya birden sahip olunca 
Atı oynatan de o bizi tanır 

Geldiler  haclılar verip el ele 
Bu millet verirmi vatanı ele 
Şahit dumlupınar ve canakkale
Boğazı tutan de o bizi tanır

Aşık İdris derki çok gururluyuz 
Allahıma şükür TÜRKÜN oğluyuz
Alperenler  yurdu ana doluyuz
Bu cennet vatan de o bizi tanır 