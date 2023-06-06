Gitti bizi anlat bu memlekete

Bak senin atan de o bizi tanır

Sorarsa tabidir hangi millete

Bağrında yatande o bizi tanır

Ta orta asyadan kopupta gelen

Toprağın namusun kıymetin bilen

Canını veripte yolunda ölen

Düşmana çatan de o bizi tanır

Sefillikten tembellikten ar eden

Malazgirtte meydanları dar eden

Bu anadoluyu bize yar eden

Yurduna katan de o bizi tanır

Türklük gururuyla kendin bulunca

İslam ahlak fazileti alınca

Üç kıtaya birden sahip olunca

Atı oynatan de o bizi tanır

Geldiler haclılar verip el ele

Bu millet verirmi vatanı ele

Şahit dumlupınar ve canakkale

Boğazı tutan de o bizi tanır

Aşık İdris derki çok gururluyuz

Allahıma şükür TÜRKÜN oğluyuz

Alperenler yurdu ana doluyuz

Bu cennet vatan de o bizi tanır