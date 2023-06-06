Gitti bizi anlat bu memlekete
Bak senin atan de o bizi tanır
Sorarsa tabidir hangi millete
Bağrında yatande o bizi tanır
Ta orta asyadan kopupta gelen
Toprağın namusun kıymetin bilen
Canını veripte yolunda ölen
Düşmana çatan de o bizi tanır
Sefillikten tembellikten ar eden
Malazgirtte meydanları dar eden
Bu anadoluyu bize yar eden
Yurduna katan de o bizi tanır
Türklük gururuyla kendin bulunca
İslam ahlak fazileti alınca
Üç kıtaya birden sahip olunca
Atı oynatan de o bizi tanır
Geldiler haclılar verip el ele
Bu millet verirmi vatanı ele
Şahit dumlupınar ve canakkale
Boğazı tutan de o bizi tanır
Aşık İdris derki çok gururluyuz
Allahıma şükür TÜRKÜN oğluyuz
Alperenler yurdu ana doluyuz
Bu cennet vatan de o bizi tanır