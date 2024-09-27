Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Akdağmadeni Hasan Hüseyin Özdemir İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlik, Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.
Bilgilendirme faaliyetinde 112 Acil Çağrı Sistemi, NARVAS Projesi, UYUMA Projesi, KADES Uygulaması ve sosyal medya kullanımı gibi önemli konular ele alındı. Toplamda 110 vatandaşın katıldığı etkinlikte, katılımcılara konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.
Muhabir: Alpaslan Demir