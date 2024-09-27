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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Bilgilendirme faaliyetinde 112 Acil Çağrı Sistemi, NARVAS Projesi, UYUMA Projesi, KADES Uygulaması ve sosyal medya kullanımı gibi önemli konular ele alındı. Toplamda 110 vatandaşın katıldığı etkinlikte, katılımcılara konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.

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