Saraykent Kaymakamı Ali Serttaş’ın talimatlarıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, velileri evlerinde ziyaret etmeye başladı.
İlk ziyaret, Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisine yapıldı.
Ziyaret sırasında, öğrencinin evdeki davranışları ve ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi alındı. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul müdürü Abdullah Kablan, okul rehber öğretmeni Fatih Taşkesen ve sınıf rehber öğretmeni katıldı.
Yapılan ziyarette, öğrenci başarısının artırılmasında anne ve babanın ve aile ortamının rolü üzerinde duruldu. Ziyaret sırasında, ev sahipliği yapan veliye teşekkür edildi.
Muhabir: Alpaslan Demir