Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevresinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında okul servis sürücüleri ve çevrede bulunan vatandaşların kimlik sorgulamaları yapıldı.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin bu tür denetimlerle okul çevresinde güvenliği artırmayı hedefledikleri ifade edildi.

Öğrenci ve veliler, jandarmanın bu titiz çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.