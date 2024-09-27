Millî Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile birlikte, ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağını açıkladı.

Yazılı sınavların hangi senaryoya göre gerçekleştirileceği ise eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek.

Yönetmelik detayları ile alakalı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Bu kapsamda, birinci dönem için temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerine yönelik "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı. Yazılı sınavların hangi senaryoya göre gerçekleştirileceği ise eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek” dedi.

Tüm yazılı sınavlar, belirlenen konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacağını belirten Altınkaynak, “Bu düzenleme, sınavlarda standartlaşmayı sağlamayı ve eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi değerlendirmek için, her branş ve düzey için uygun konu dağılımlarının yapılması önem arz ediyor. Bu yeni yönetmelik, öğretmenlerin sınav hazırlık süreçlerini kolaylaştırırken, öğrencilerin de hangi konulardan sorumlu olacaklarını net bir şekilde bilmelerine olanak tanıyacak” diye konuştu.