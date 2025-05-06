Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin en büyük ve maliyetli yatırımlarından biri olan Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaklaşık 25 bin metrekare alanı kapsayan dev projede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yalçın, tesisi yerinde ziyaret ederek inşaatın ilerleyişini yerinde görmek istediğini ifade etti.

Yalçın, projeye ilişkin açıklamasında, “Sürdürülebilir bir gelecek için hedefimiz, şehrimizdeki atık su problemine köklü bir çözüm sunmak ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Bu tesis ile doğayı kirleten etmenleri ortadan kaldırarak, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacağız” dedi.

96 milyon liraya ihale edilen tesisin inşa çalışmalarının kısa süre önce başladığı belirtilirken, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, atık suyun son teknolojik yöntemlerle arıtılacağı ve temiz suyun doğaya deşarj edileceği kaydedildi.