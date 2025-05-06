Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde geçici süreyle çalıştırılmak üzere bir temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 5 -7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular, Vakfın Güzelyurt Mahallesi Mevlana Caddesi No:14B/A Sorgun/Yozgat adresine yapılacak. Adayların, 3294 Sayılı Kanun kapsamında hanedeki kişi başı gelirlerinin muhtaçlık sınırının altında olması şartı aranıyor.
ALIM DETAYLARI
Pozisyon: Temizlik Görevlisi
Çalışma Süresi: 31 Aralık 2025’e kadar (Projenin devam etmesi halinde süre uzatılabilir)
Çalışma Yeri: Sorgun SYDV Hizmet Binası
Çalışma Saatleri: Haftalık 45 saat
Personel Sayısı: 1 kişi
İşin Niteliği: Geçici
BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda aranan genel koşullar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
İlgili vakfın hizmet bölgesinde ikamet ediyor olmak (son 6 ay içinde)
21-49 yaş aralığında olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Kadın olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak
Tercihen yaşlı bakım, gerontoloji, hasta ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda mezuniyet veya MEB onaylı sertifikaya sahip olmak
MÜLAKAT BİLGİLERİ
Tarih: 9 Mayıs 2025
Saat: 10.30
Yer: Sorgun SYDV Toplantı Salonu
İRTİBAT BİLGİLERİ
İrtibat Kişisi: Yasin Tıraşoğlu – Vakıf Müdürü
Telefon: 0354 415 16 43
E-posta: [email protected]
GEREKLİ BELGELER
Sözlü mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Yerleşim yeri belgesi
Varsa yaşlı bakım refakatçi sertifikası
Not: Adli sicil belgesi ve sağlık kurulu raporu yalnızca mülakat aşamasında istenecektir.