Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde geçici süreyle çalıştırılmak üzere bir temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 5 -7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, Vakfın Güzelyurt Mahallesi Mevlana Caddesi No:14B/A Sorgun/Yozgat adresine yapılacak. Adayların, 3294 Sayılı Kanun kapsamında hanedeki kişi başı gelirlerinin muhtaçlık sınırının altında olması şartı aranıyor.

ALIM DETAYLARI

Pozisyon: Temizlik Görevlisi

Çalışma Süresi: 31 Aralık 2025’e kadar (Projenin devam etmesi halinde süre uzatılabilir)

Çalışma Yeri: Sorgun SYDV Hizmet Binası

Çalışma Saatleri: Haftalık 45 saat

Personel Sayısı: 1 kişi

İşin Niteliği: Geçici

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan genel koşullar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

İlgili vakfın hizmet bölgesinde ikamet ediyor olmak (son 6 ay içinde)

21-49 yaş aralığında olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Kadın olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak

Tercihen yaşlı bakım, gerontoloji, hasta ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda mezuniyet veya MEB onaylı sertifikaya sahip olmak

MÜLAKAT BİLGİLERİ

Tarih: 9 Mayıs 2025

Saat: 10.30

Yer: Sorgun SYDV Toplantı Salonu

İRTİBAT BİLGİLERİ

İrtibat Kişisi: Yasin Tıraşoğlu – Vakıf Müdürü

Telefon: 0354 415 16 43

E-posta: [email protected]

GEREKLİ BELGELER

Sözlü mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Yerleşim yeri belgesi

Varsa yaşlı bakım refakatçi sertifikası

Not: Adli sicil belgesi ve sağlık kurulu raporu yalnızca mülakat aşamasında istenecektir.