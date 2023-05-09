Kitap, ilçenin tarihi süreçlerinden yetiştirdiği siyasetçiler, iş insanları, eğitimciler gibi önemli bilgilere kadar birçok konuyu ele alıyor.

Özalan, yaptığı açıklamada tarihin milletlerin hafızası olduğunu belirterek, “Gelecek nesiller bu hafızadan mahrum bırakılmamalıdır. Bu eser, Akdağmadeni’nin daha iyi tanınmasında, tanıtılmasında, anlaşılmasında ve yeni nesillere önemli bilgi kaynağı olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Kitapta, Akdağmadeni’nin kuruluşu, yerleşimi, tarihi süreçleri, yetiştirdikleri belli başlıklar altında ve kronolojisi titizlikle ele alındı. Özalan, kitabın eksiksiz ve kusursuz olmadığını ancak uyaracak olanların eksikleri düzeltmesi için şimdiden teşekkür etti.

“Akdağmadeni Kronolojisi/2023” adlı kitabının ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağına ve ilçenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Özalan, bu çalışmayla Akdağmadeni’nin tarihi, kültürel ve sosyal özelliklerinin daha iyi ortaya çıkacağını söyledi.

Hami Özalan’ın “Akdağmadeni Kronolojisi” adlı kitabı, ilçenin tarihine ve kültürüne ilgi duyan okurlar için önemli bir kaynak olacak. Haber Merkezi