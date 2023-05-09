Köylerin hizmete AK Parti ile tanıştığını dile getiren Karataş; “2023 yılı yatırım programında yer alan 2 adet içme suyu projemizin ihalesi tamamlanarak müteahhit firmaya yer teslimleri yapıldı. 1 adet İlave kanalizasyon projemizin de ihalesi tamamlanıp, iş yapımına başlanılmıştır. Ayrıca Avşaralan Köyü ve Külekçi Köyümüzde 2 adet çocuk oyun gruplarını ihale ederek köylere kurulumu Ramazan Bayramı öncesinde bitirilip çocuklarımızın hizmetine sunuldu” dedi.

BU YIL KÖYLERİMİZ ŞANTİYE GİBİ OLACAK

2023 Yılı Yatırım programında en büyük payı Kilit taş için ayırdıklarını dile getiren Karataş; ”Çayıralan köylerinde kullanılmak üzere kilittaş için 4.5 Milyon TL ödenek ayırdık. Kaymakamlığımız taş alım ihale sürecini yürütecekler. Allah’ın izniyle bu yıl köylerimiz bir şantiye gibi her yerde kilit taş döşeme işine yaparak vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeden refah içerisinde köylerinde yaşamaları için elimizden geleni yapacağız” dedi. Haber Merkezi