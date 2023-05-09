Çandır Belediyesi'nin Araç Parkına 1 adet İtfaiye aracını Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe yoluyla kazandırdıklarını belirten Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün; “Bize Desteklerini esirgemeyen; Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e, Belediyeler Birliği Genel sekreter vekili İbrahim Azak’a, AK kadrolara, ayrı ayrı Çandır halkı adına teşekkürlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum” dedi.

Çandır için gece gündüz demeden mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Örgün; “Her Şey Çandır ve Çandırlı için. Bu itfaiye aracımızı inşallah yangın, afet gibi kötü durumlarda kullanmak zorunda kalmayız” dedi. Alpaslan Demir