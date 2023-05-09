Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde çeşitli illerde Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında (ADRB) görev yapan Din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim seminerleri başladı.

Seminerin açılış programına Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Zeki Günbey katıldı.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde başlayan eğitim semineri, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi' nin yaptığı konuşmalarıyla başladı.

Yaptığı konuşmada Kondi, "Arkadaşlar siz insanları iyiye güzele davet ediyorsunuz, hayra davet ediyorsunuz. Sizin davetinizden daha güzel bir davet yok. Arkadaşlar, biz bu dini anlatmakla yükümlüyüz, sorumluyuz. Aile ve Dini Rehberlik anlamında yaptığınız her faaliyet için teşekkür ediyor, vazifenizde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet içi eğitim semineri açılışına katılan İl Müftüsü Ali Gülden yaptığı selamlama konuşmasında, " Değerli hocalarım ilimize hoş geldiniz. Hepimiz biliyoruz ki tüm peygamberler meşru bir zeminde aile kurmayı tavsiye etmiş, kendileri de en güzel örneğini ortaya koymuştur. Hz. Muhammed (SAV) aile üzerinde en güzel örnekleri vermiş, bizleri de teşvik etmiştir. Ancak şu anda aile kurumunu yok etme adına küresel anlamda ciddi bir gayret var. Tüm bunlara çözüm bulmak adına her biriniz müftülükleriniz ve Başkanlığımızın koordinesinde aile anlamında ortaya çıkan problemlere katkı sunuyorsunuz. İnşallah seminerimiz aile adına yaşadığımız sorunlara iyi cevaplar verme anlamında faydalı olur. Buradan aldığınız bilgileri sahada en güzel şekilde vatandaşlarımıza yansıtabilmenizi Cenab-ı Allah' tan niyaz ediyor, semineri ilimizde tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde görev yapan Din görevlilerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimi beş gün sürecek.

PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Hizmet İçi Eğitim Semineri kapsamında müftülük personeli ile bir araya geldi.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Merkezlerinde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri kapsamında Yozgat’a gelen Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ve İl Müftüsü Ali Gülden tarihi askerlik şubesinde çeşitli alanlarda rehberlik hizmeti sunan personelle sohbet etti.

İl genelinde manevi danışmanlık ve irşat hizmetleri sunan Kadın ve erkek din görevlileri ile hasbihal ederek yapılan din hizmetleri hakkında bilgi alan Kondi yaptığı açıklamada, "Dini rehberlik noktasında halkımızın hizmetine koşuyoruz. Mükemmel olmayabiliriz. Daha güzel hizmetler yapmamız lazım. Camilerimiz en güvenilir mekanlar, hocalarımız her daim olduğu gibi güvenilen insandır. Hoca hanımlar her daim olduğu gibi rehber olan, modern olan insanlardır. İnşallah güzel hizmetlerimizi daha da arttırmış olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

KUR’AN KURSU ZİYARETLERİ

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Merkezlerinde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri kapsamında Yozgat’a gelen Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi İl Müftüsü Ali Gülden ile birlikte Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu ve İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Hafızlık öğrencileri ile sohbet eden Kondi, hafızlığın öneminden bahsetti. İl Müftüsü Sayın Ali Gülden ile birlikte Kur’an Kurslarının eğitim ve barınma alanlarını yerinde gören Din Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Şaban Kondi yapılan hizmetlerden dolayı İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür etti. Alpaslan Demir