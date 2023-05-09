Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Ocak ayından itibaren dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerinin cebinden kül olup giden paranın yoksullaşmayı hızlandırdığını belirterek, memur ve memur emeklilerinin seçim öncesinde seyyanen zam müjdesi beklediğini söyledi.

6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve enflasyon farkının çoktan eriyip buhar olduğuna dikkat çeken Necip Taşkın, memur, memur emeklisi, bunların dul ve yetimlerinin yaşam şartlarının çok kötü olduğunu, çok acil iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Memur ve memur emeklileri zor durumda. Sofrasına zeytini, peyniri koyamayan dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının mutfaklarında adeta yangın var. Ocak ayından bugüne kadar maaşları eridi gitti. Ocak ayından bugüne kadar yoksullaşma gözle görülür şekilde arttı. Çarşıya pazara çıktığımız zaman memur ve memur emeklilerinin zorunlu temel ihtiyaç maddelerini almakta zorlandığına şahit oluyoruz. Bütün bunlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala memurun gözünü adayların açıklamalarına çevrilmesine neden oldu. Bunda da haklılar çünkü artık kuruşun hesaplandığı bir devire evrildik! Millet Pazar günü sandık başına gidecek. Oyunu kullanırken elbette mutfağını düşünecek; çocuklarına harçlık veremediğini düşünecek; temel ihtiyaç maddelerini karşılayamadığını düşünecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adaylarının memur maaşlarıyla ilgili yapacağı her açıklama önemli… Memur ve memur emeklilerinin maaş kayıplarının telafi edilebilmesi açısından Sayın Cumhurbaşkanı bir kararnameyle seyyanen zam yapabilir. Şimdi, bütün memurlar ve memur emeklileri Sayın Cumhurbaşkanı’ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Özellikle sağlık çalışanları için yapılacak iyileştirmenin kalem kalem detaylı bir şekilde kamuoyunu açıklanması isteniyor.” Haber Merkezi