Şakir Efendi Meydanı'ndaki serginin açılışında konuşan Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, serginin cuma günü saat 17.00'ye kadar açık kalacağını söyledi.

Sergide HEM kurslarında engelli vatandaşlarca yapılan işlerin sergilendiğini ve halkın beğenisine sunulduğunu ifade eden Özdemir, "Sergimizde sepet örücülüğü, ahşap boyama, hüsnühat, ahşap yakma gibi çeşitli el sanatları sergileniyor. Bu işlerin masrafları derneğimiz tarafından karşılandı. Burada yapılan satışlarımızdan elde edilen gelir de derneğimize kalacak. Gerektiğinde engelli kardeşlerimizin yardımında kullanılacak" dedi. AA