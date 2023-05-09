Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hanbaşı Mahallesi’nde köprü yapımının temelini attıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Ekinci, “Hanbaşı Mahallesi Muhtarımız Yusuf Taner Yiğit'in kestiği kurbanla Hanbaşı Mahallesi Köprü yapımının temelini besmele ile attık. Köprünün maliyetini üstlenen Ayhan Kılınç'a hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin. Sorgun'umuza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi