1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait arsa vasıflı 5 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Çekerek Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) Gerçek kişilerin, ikametgâh ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4- İhale bedeli üzerinden Döner Sermaye Ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çekerek Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinde de görülebilir. TEL: (0354) 468.13.01

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

Sıra

No İl İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü m² Hazine Hissesi İmar durumu Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Yozgat Çekerek Çakır Ky. 117 5 Arsa 789,97 Tam İmarsız Boş 12.000,00 3.600,00 26/05/2023 11.00 2 Yozgat Çekerek Yukarıoba Köyü 145 12 Hamtoprak 2.242,12 Tam İmarsız Boş 45.000,00 13.500,00 26/05/2023 11.15 3 Yozgat Çekerek Körpınar Köyü 102 5 Hamtoprak 6.106,83 Tam İmarsız Boş 51.000,00 15.300,00 26/05/2023 11.30 4 Yozgat Çekerek Çürük Köyü 108 42 Tarla 10.348,58 Tam İmarsız Boş 210.000,00 63.000,00 26/05/2023 11.45 5 Yozgat Çekerek Yukarıoba 121 13 Hamtoprak 568,16 Tam İmarsız Boş 12.000,00 3.600,00 26/05/2023 12.00

İLAN OLUNUR.