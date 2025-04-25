Son zamların ardından, sektörde bu kez indirime dair umut verici bir gelişme yaşandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in güncel petrol fiyatı tahmini, akaryakıtta ciddi bir düşüş olasılığını gündeme getirdi.

FİTCH'TEN PETROL TAHMİNİNE REVİZE

Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme beklentilerindeki yavaşlama, ticaret savaşlarına dair artan endişeler ve OPEC+ ülkelerinin beklenenden fazla üretim gerçekleştirmesi nedeniyle petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, Brent petrol için 2025 tahminini varil başına 70 dolardan 65 dolara, WTI (Batı Teksas) petrolü içinse 65 dolardan 60 dolara çekti.

Bu tahmin değişikliği, Brent petrolün halihazırda 66,36 dolar seviyesinde işlem gördüğü dikkate alındığında, fiyatlarda aşağı yönlü hareketin sürebileceğine işaret ediyor.

5 TL İNDİRİM GÜNDEMDE

Fitch’in revizyonu, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıyabilir. Piyasa kaynaklarına göre, öngörülen düşüş trendi doğrultusunda benzin ve motorin litre fiyatlarında 5 TL’ye kadar indirim yapılabileceği ifade ediliyor.

Bu indirimin, 2025 yılı Mayıs ile Aralık ayları arasında rafineri çıkış fiyatlarına yansıması bekleniyor. Özellikle son dönemde akaryakıta gelen zamların ardından bu gelişme, hem nakliye sektörü hem de bireysel tüketiciler için önemli bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DE YAKINDAN İZLENECEK

Olası indirimin, taşıma maliyetlerini düşürerek genel fiyat artışlarını yavaşlatması ve enflasyonist baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Ancak nihai fiyatların ne zaman ve ne ölçüde değişeceği, döviz kuru ve uluslararası piyasadaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.