Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden iş insanı Hakan Bilal Kutlualp’in, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda başkan adaylığını açıklayabileceği iddia edildi.

Adaylık ihtimali sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Kutlualp’in iş hayatı ve serveti de kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı.

Kutlualp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Fenerbahçe’nin önünü açın, hem de gecikmeden... Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız.” paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bu açıklama, başkanlık yolunda bir adım olarak yorumlandı.

SERVETİ NE KADAR?

Hakan Bilal Kutlualp’in servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir rakam bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklara göre Kutlualp, turizm, tekstil ve muz ticareti gibi sektörlerdeki yatırımlarıyla iş dünyasında yüksek gelir grubunda yer alan isimler arasında gösteriliyor. “Muz Kralı” lakabıyla tanınan Kutlualp’in özellikle muz ithalatındaki etkin rolü, servetinin temelini oluşturan faaliyetler arasında yer alıyor.

KİMDİR?

1966 yılında İstanbul’da doğan Hakan Bilal Kutlualp, işletme eğitiminin ardından iş dünyasında çeşitli alanlarda faaliyet göstermeye başladı. Turizm, tekstil ve muz ticareti sektörlerinde aktif olan Kutlualp, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2002-2005 yılları arasında yöneticilik yaptı. Bu dönemde, kulübün Anelka, Appiah, Alex de Souza ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız futbolcuları transfer etmesinde etkili oldu.

Fenerbahçe taraftarları arasında sempatik tavırlarıyla bilinen Kutlualp, “34 FB 1907” plakalı aracıyla da dikkat çekmişti. Ayrıca, bir taraftarın düğün arabası talebini karşılaması gibi jestleriyle camiada sevgi kazanmıştı.

26 Nisan’daki toplantıda başkan adaylığını resmen açıklayıp açıklamayacağı merak edilen Kutlualp’in olası adaylığı, Fenerbahçe camiasında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.