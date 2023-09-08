Yozgat ve ilçelerine toplamda 168 doktorun kadro tahsisinin yapıldığını duyuran Milletvekili Akgül, sağlık alanında önemli bir adımın atıldığını vurguladı.

Kadro tahsisi yapılan 168 doktorun 23'ünün uzman, 145'inin ise pratisyen hekim olduğunu belirten Milletvekili Akgül, sağlık alanındaki bu güçlendirmenin Yozgat halkının sağlığına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

168 DOKTORUN TAHSİSİ YAPILDI

Milletvekili Akgül yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından 'Devlet Hizmet Yükümlülüğü' kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 23 uzman, 145 pratisyen hekim olmak üzere 168 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi. Yozgat'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve Yozgat'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu hamle, Yozgatlıların sağlığının korunması ve daha iyi bir sağlık hizmetine erişimini destekleyecek. (Melike Aslı Arslan)