Başarılı ve deneyimli oyuncu Altan Erkekli, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir. İşte Altan Erkekli'nin hayatına ve kariyerine dair detaylar:

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Altan Erkekli, aslen Yozgat'ın Erkekli köyü kökenlidir. Lise eğitimine Kadıköy Maarif Koleji'nde başlamıştır. Lise yıllarında tiyatroya olan ilgisi belirginleşti, ancak yaşadığı zorluklar nedeniyle tiyatroya veda edip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. İngilizce öğretmeninin tavsiyesiyle 1975 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne katıldı.

Lise eğitimine Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Erkekli, öğrencilik yıllarında tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çekti. Ancak, yaşadığı zorluklar nedeniyle ilk başta tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Bu kararı, lisedeki İngilizce öğretmeninin ısrarıyla yeniden değerlendirdi ve sonunda 1975 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü'ne katıldı.

Üniversite eğitimi sırasında, "Kopernikli Yüzbaşı" adlı oyunda başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sonucu başrolü üstlendi ve bu deneyimle profesyonel oyunculuğa adım attı. Oyunun galasının ardından Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleri, onun kariyerinin dönüm noktasını işaret etti.

Mezun olduktan sonra, Altan Erkekli DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985-1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde görev aldı ve 1989 yılında tekrar AST'a döndü. "Susam Sokağı" dizisinde "Edi" karakterini seslendirdi.

AST'daki görevini tamamladıktan sonra BKM oyuncularına katılan Altan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" programı gibi önemli projelerde yer aldı. Ayrıca, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlendiği "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" adlı tiyatro oyununda ve "Vizontele" adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ ile başrol paylaştı.

2009 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Altan Erkekli, aynı zamanda 2007 yılından beri Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri veriyor.

Altan Erkekli, hem oyunculuk kariyeri hem de eğitim alanındaki katkılarıyla Türk tiyatrosuna büyük değerler katmış bir sanatçı olarak tanınırken, tutkusu ve yeteneğiyle hala tiyatro dünyasında etkisini sürdürüyor. (Melike Aslı Arslan)