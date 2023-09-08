Dolar ve euro kuru haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 8 Eylül 2023  Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8493 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8469 liradan, satış fiyatı ise 26.8518 liradan işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

%0.35'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 28.8131 TL'den yapan euro şu anda 28.8014 TL alış ve 28.8249 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)