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Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan ünlü sanatçı, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıdır. Çocukluğu Gölcük'te geçmiş ve babasının görevi dolayısıyla Amerikan askerlerinin aileleri arasında büyümüştür. Modern bir ortamda, ancak ailevi sorunlar arasında geçen çocukluğu, genç yaşlarda müziğe olan ilgisini şekillendirmiştir.

Ajda Pekkan, şarkıcı olma hayaliyle büyüdü ve bu hedefine ulaşmak için 1962 yılında Çatı gece klubü sahibi İlham Gencer'e başvurdu. Mina'nın "Il Cielo In Una Stanza" şarkısını seslendirerek dikkatleri üzerine çekti ve Çatı gece klubünde Los Çatikos topluluğuyla sahne almaya başladı. Profesyonel kariyerine Ses dergisinin düzenlediği kapak yıldızı yarışmasıyla başladı ve birinci seçilerek müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Ajda Pekkan, özel hayatında birkaç kez evlenmiştir. İlk evliliğini 17 Kasım 1973 tarihinde Coşkun Sapmaz ile yapmış, ancak bu evlilik kısa süre sonra sona ermiştir. İkinci nişanlılığını 1979'da gazeteci Erol Yaraş ile gerçekleştirmiştir. 1984 yılında Ali Bars ile altı yıl süren bir evlilik yapmıştır.

Ünlü sanatçının şu ana kadar çocuğu olmamıştır. Ajda Pekkan, kariyerine odaklanmak ve yoğun bir tempoda çalışmak istediği için hamileliklerini altı kez kürtajla sonlandırmıştır. Bu kararından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtmiştir.

Ajda Pekkan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Japonca dillerinde şarkılar seslendirmiş ve uluslararası arenada büyük başarı elde etmiştir. Kendine özgü tarzı ve müzikteki etkileyici performansıyla hala milyonlarca hayranını etkilemeye devam etmektedir.