TÜİK verileri dikkate alındığında Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 36,43 ile hava yolu yolcu taşımacılığında görüldü. Bu kalemi yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

Patates Fiyatları Geriledi

Ağustos ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu. Patatesteki düşüşü yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri ve yüzde 1,87 ile televizyon fiyatlarındaki gerileme takip etti.

Fiyatı en çok artan ürünler arasında yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri de yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: