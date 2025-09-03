Erdoğan’ın röportajından kısa başlıklar şu şekilde; Çin'in Türkiye'nin bölgesel öneminin farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Trump ve Putin'in gerçekleştirdiği Alaska Zirvesi'ni değerlendirdiklerini belirtti.



Erdoğan: “Suriye Ve müzakereyi destekliyoruz”

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her zaman müzakereyi desteklediklerini ifade eden Erdoğan, Suriye'yle ilgiliyse, "Suriye'de de kaos çıkarmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız" dedi.



Terörsüz Türkiye İçin Yolumuz Belli

Erdoğan, devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, "Biz yol haritamızı da, menzilimizi de belirledik" ifadesini kullandı.