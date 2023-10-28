Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adidas İsrail'e destek veriyor mu? Adidas İsrail malı mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detayları haberimizde.

Adidas, Almanya'nın köklü spor giyim markalarından biridir. Adolf Dassler tarafından kurulan şirket, sporcular ve spor meraklıları için ayakkabılar, giyim ve aksesuarlar üretir.

2018 yılında Adidas, yasadışı İsrail yerleşimlerindeki (işgal altındaki topraklar) futbol takımlarının sponsorluğundan çekildiğini açıklamıştır. Bu karar, Filistinli kulüplerin Adidas'a yönelik bir boykot çağrısının sonucu olarak alınmıştır. Ayrıca, Adidas Kudüs Maratonu'nun sponsorluğundan da vazgeçti. Bu olaylar, Adidas İslam dünyasında Filistin konusundaki hassasiyeti nedeniyle ilgi ve sempati toplamasına vesile olmuştur. (Haber Merkezi)