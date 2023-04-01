Son günlerde ülkemde yine bir seçim telaşı var. Her demokratik ülkede olduğu gibi kendisine yakın olan bir partiye herkes aday adayı olabilir ve aday olması halinde maddi ve manevi gücünü de ortaya koyarak milletin vekili olma yolunda çalışacaktır.

Aslında asıl mesele milletin vekili olduktan sonradır.

Acaba bilgi ve birikimi ile bu güzel vatanımıza nasıl bir katkı sağlayacaktır?

Ülkemizin hangi problemlerini çözmeye gayret edecek ve kendisini bu konu hakkında nasıl mesul hissedecektir?

Eğer bir görev tevdi edilirse liyakatli bir ekibi var mıdır?

Uluslararası tecrübesi ne düzeydir? Gelişmiş ülkeler ile entegrasyonu nasıl sağlayacaktır? Bu konu da projeleri, faaliyetleri ya da çalışma ekibi var mıdır?

Hangi teknolojiye kendisini daha yakın hisseder ve o alandaki AR-GE çalışmalarında kendisini nereye koyabilir?

Ya da ülkemizin hangi sosyal problemlerini çözebilecek güçte kendisini bulabilmektedir?

Veya bu zamana kadar hangi sosyal problemleri çözme üzerine uğraş vermiştir? Hangi projelerde görev almıştır?

Kazandığı parasının bir kısmını yetimlere, fakirlere ya da ihtiyacı olanlar ile paylaşmış mıdır?

Yardımseverlik düzeyi ne haldedir?

Bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalar ile hedefleri benzerlik gösteriyor mu?

Eğitim sistemimiz ile ilgili problemlerin çözüm önerileri, üniversitelerimizin akademik yönden ilerlemesi noktasında çalışmaları ne durumdadır?

Ekonomiye hâkim mi?

Ya da sadece “yapacağım, edeceğim” gibi hep gelecek zamanlı cümleler mi kullanıyor?

Korkuyor mu?

Verilen görevi layığı ile yapamamaktan,

Kul hakkı yemekten,

Ülkesini istediği gibi geliştirememekten hatta diğer ülkeler ile rekabet ettirecek gücü kendinde bulamamaktan?

Hz Ömer adaletini getirememekten,

Görev süresi bitince sokakta elini kolunu sallaya sallaya rahat gezememekten,

Bu tip sorulara iç âlemlerinde cevaplarını bularak,

Ülkemizin geleceği için;

Aday adaylarımız kendilerini tartmalıdırlar.