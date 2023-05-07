Tezek yürek turp beyinden
Her kişiden adam olmaz
Sanki yeni çıkmış inden
Her kişiden adam olmaz
Yüzsüzlüğü yolda bulan
Kuru iftiralar çalan
Haset olan söyler yalan
Her kişiden adam olmaz
İlim irfan dolsa nolur
Dergâhlarda kalsa nolur
Bundan âşık olsa nolur
Her kişiden adam olmaz
Nur yoluna girmiş olsun
Diliyle söz vermiş olsun
Fakülteler görmüş olsun
Her kişiden adam olmaz
Ne boy belli ne en belli
Ağırlığı tam yüz elli
Papuç gibi sivri dilli
Her kişiden adam olmaz
İnsanlara hor bakanlar
Gündüz gözü kör bakanlar
Er kılıklı şer bakanlar
Her kişiden adam olmaz
İşi gücü senlik benlik
Her gün kavga döğüş şenlik
Takma akıl iki günlük
Her kişiden adam olmaz
Bozuk kafa hantal beden
Yanlışlarla önden giden
İdris der ki sığır güden
Her kişiden adam olmaz