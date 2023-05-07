Tezek yürek turp beyinden

Her kişiden adam olmaz

Sanki yeni çıkmış inden

Her kişiden adam olmaz

Yüzsüzlüğü yolda bulan

Kuru iftiralar çalan

Haset olan söyler yalan

Her kişiden adam olmaz

İlim irfan dolsa nolur

Dergâhlarda kalsa nolur

Bundan âşık olsa nolur

Her kişiden adam olmaz

Nur yoluna girmiş olsun

Diliyle söz vermiş olsun

Fakülteler görmüş olsun

Her kişiden adam olmaz

Ne boy belli ne en belli

Ağırlığı tam yüz elli

Papuç gibi sivri dilli

Her kişiden adam olmaz

İnsanlara hor bakanlar

Gündüz gözü kör bakanlar

Er kılıklı şer bakanlar

Her kişiden adam olmaz

İşi gücü senlik benlik

Her gün kavga döğüş şenlik

Takma akıl iki günlük

Her kişiden adam olmaz

Bozuk kafa hantal beden

Yanlışlarla önden giden

İdris der ki sığır güden

Her kişiden adam olmaz